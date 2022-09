Au-delà du verre et du lac

Pour les cent ans de sa naissance et les dix ans de sa disparition, Yoki fait l’objet d’une rétrospective au Musée d’art et d’histoire de Fribourg. L’exposition rappelle que ce maître des lumières avait bien d’autres facettes que celles du peintre paysagiste et du verrier à succès.

ÉRIC BULLIARD



Son nom (d’artiste) claque comme une évidence. Yoki. Quatre lettres qui ont marqué l’art fribourgeois durant plus d’un demi-siècle. Yoki le verrier, bien sûr, Yoki le peintre paysagiste, maître des lumières. Au Musée d’art et d’histoire de Fribourg, le voici aussi lithographe, auteur d’affiches publicitaires, de marqueterie, de tapisserie…

Non, Yoki ne peut se réduire aux vitraux et au lac de Seedorf. Le Musée, cher à l’artiste – il a cofondé et longtemps présidé la Société des Amis du MAHF – a…