Avant le coup d’envoi

1

Jean-François Rime se retire de toutes ses entreprises

A 72 ans, l’entrepreneur et ancien politicien cède Despond SA, Sagérime SA et AP Architecture paysagère SA à ses fils, Jacques, Pierre et Julien Rime. Il met ainsi un terme à près d’un demi-siècle d’activité. Rencontre avec le père et les fils.

JEAN GODEL

ÉCONOMIE. Une page se tourne dans la vie économique de la Gruyère. L’entrepreneur et ancien conseiller national UDC Jean-François Rime, 72 ans, a remis …