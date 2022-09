Barhoumi, un petit tour et puis s’en va

CYCLISME. La déception pouvait se sentir dans la voix d’Ilian Alexandre Barhoumi (photo). Vendredi au départ de la course en ligne des Mondiaux juniors de cyclisme à Wollongong (Australie), le Bullois de 17 ans a été contraint à l’abandon. «J’ai bien préparé cette course, j’ai fait le déplacement jusqu’en Australie et ça chute devant moi au premier rond-point», soupire-t-il au bout du fil.

Touché au dos et au coude – «plusieurs coureurs me sont tombés dessus» – Ilian Alexandre Barhoumi est reparti sur un nouveau vélo, avant de jeter l’éponge au tour suivant. «Je n’avais plus aucune chance de revenir, avec déjà trois ou quatre minutes de retard.» L’Allemand Emil Herzog a été sacré au bout des 136 kilomètres de course.

Du temps pour digérer

La déception est d’autant plus grande que le…