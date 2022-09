Dans la ferraille, sa mémoire

Après des mois de travaux, l’Espace Roger Monney ouvre au public. Le ferronnier et sculpteur fribourgeois a vécu près de soixante ans dans cette maison, au-dessus du lac de Morat, où flotte encore un peu de son esprit anarcho-rigolard.

ÉRIC BULLIARD

Il en parle comme d’un «virtuose de la ferraille». Et d’un «véritable artiste, dans tous les sens du terme». Jo Monney ne cache pas son admiration pour son frère Roger, de vingt ans son aîné, disparu en 2019 à l’âge de 86 ans. Ce week-end, il ouvre l’espace dédié au ferronnier et sculpteur fribourgeois, dans son antre de Bellerive, audessus du lac de Morat et de Salavaux. Après l’inauguration officielle, aujourd’hui, le public pourra visiter librement les lieux dès demain et jusqu’au 2 octobre, puis sur rendezvous.

«Il n’a jamais voulu la…