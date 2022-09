Echos du Parlement

INITIATIVE 24/24. Il n’est pas question de geler la transformation des sites hospitaliers de Riaz et de Tavel en attenant le vote sur l’initiative populaire pour des urgences H24 de proximité. Avec 94 oui, 4 abstentions et 0 non, le Grand Consseil a balayé hier la motion populaire déposée par les initiants, qui avaient recueilli 472 signatures pour leur texte.

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE. De plus en plus de Fribourgeois concluent des contrats de prévoyance funéraire pour anticiper les frais de leur futur décès. Les entreprises de pompes funèbres se retrouvent ainsi avec des sommes importantes sous gestion, sans guère de contrôles. Sur proposition des députés libéraux-radicaux Sébastien Dorthe (Villars-sur-Glâne) et Savio Michellod (Granges), le Grand Conseil a décidé de légiférer pour garantir…