Enquête dans les ombres

BANDE DESSINÉE



Tom King et Jorge Fornés

RORSCHACH

Urban Comics

NOTRE AVIS:

Dans la bande dessinée américaine, Watchmen constitue un achèvement et une référence depuis plusieurs décennies. L’œuvre a connu de nombreux dérivés plus ou moins respectueux, comme la mini-série télévisée de Damon Lindelof, qui a relancé la licence en 2019 en plaçant son action dans un monde fascisant, à la suite des événements originaux. Tom King a la bonne idée de suivre la même voie. Avec Rorschach, le scénariste américain (Sheriff of Babylon, Batman) propose à la fois un hommage et un pastiche au travail d’Alan Moore et de Dave Gibbons.

Plus de trente ans après la chute d’un calmar monstrueux ayant éradiqué Manhattan et la disparition des super-héros, un candidat populiste à la présidence américaine est…