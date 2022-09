Léa Stern au Tour de Romandie

CYCLISME. La nouvelle est tombée lundi en fin de journée. La Bulloise Léa Stern fait partie des six coureuses sélectionnées par l’équipe Roland Corgeas Edelweiss pour le Tour de Romandie féminin (7 au 9 octobre). «Ça va être spécial de participer à cette première édition», savoure la coureuse de 20 ans.

Léa Stern se réjouit de courir au sein du peloton World Tour lors de la troisième étape entre Fribourg et Genève. «Ça sera presque à la maison, je vais m’en souvenir toute ma vie. Je connais un peu les routes, donc ça sera un avantage. Mais le niveau sera relevé et je ne veux pas me mettre de pression. Le but est de profiter de cette expérience.»

Retour en Continental

Au terme d’une saison mouvementée au plus haut niveau (lire La Gruyère du 13 septembre), Léa Stern retrouvera le circuit…