La jeunesse d’hier, le naufrage d’aujourd’hui

LIVRES

Simon Liberati

PERFORMANCE

Grasset, 252 pages

Le narrateur, 71 ans, se remet «très mal d’un AVC». Incapable d’écrire un nouveau livre, ce romancier accepte la proposition d’une maison de production et travaille à un scénario pour une minisérie sur les Rolling Stones. Plus précisément sur «la période 1967-1970 qui, de l’été de l’amour au concert d’Altamont, sonna le requiem des utopies». Performance suit son avancée laborieuse dans ce projet et ses amours avec Esther, sa belle-fille, plus jeune de presque un demi-siècle.

Simon Liberati met habilement en parallèle les années folles des Stones et la dérive d’un homme vieillissant, accroché à la jeunesse de sa compagne comme à une bouée. Son sens de l’observation fait merveille pour décrypter l’évolution d’une société où les jeunes sont…