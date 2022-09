Le duo Insolito en concert au Cantorama

BELLEGARDE

Ce samedi 10 septembre (20 h), le Cantorama de Bellegarde accueille le duo vocal Insolito, accompagné de l’accordéoniste Augustinas Rakauskas. Murielle Schorno, soprano, et Véronique Chevillard, mezzo, présenteront des œuvres de Franz Paul Lachner (Stabat Mater), Felix Mendelssohn (ZionstrecktihreHändeaus et Denn inseinerHandist,wasdieErdebringt), Jean-Sébastien Bach (ChaconnedelaPartitaenrémineur), Camille Saint-Saëns (AveMaria et Subtuumpraesidium), Franz Liszt (GrandesétudesdePaganini N°3LaCampanella), ainsi que de Cécile Cheminade (Messebrève pourdeuxvoixégales). Réservations sur www.cantorama.ch ou au 026 929 81 81 (du lundi au vendredi 9 h-11 h 30 et 13 h-17 h).