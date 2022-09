Les mêmes soins en allemand

HFR. Les députés fribourgeois ont accepté vendredi un mandat demandant d’assurer des soins médicaux équivalents dans les deux langues (78 oui, 15 non et 9 abstentions). Le Conseil d’Etat et les opposants ont tenté d’expliquer que cela n’est matériellement pas possible et applicable. D’autant que la pénurie de personnel ne permet pas de recruter des soignants bilingues. Et que, malgré les efforts déployés par l’HFR et reconnus par les députés, former aux langues le personnel prend du temps – surtout s’il vient de France ou du Portugal et n’a aucune base. Rien n’y a fait et Bruno Boschung (centre, Wünnewil) a bien résumé ce débat très émotionnel: «On peut longuement discuter si ce mandat est exécutable ou pas. Ce n’est pas la question aujourd’hui. Il faut un signal politique fort.» Opposée…