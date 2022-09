Pixels et cætera

SOUVENIR. La fin de The Crown sur Netflix est connue – les saisons 5 et 6 sont actuellement en tournage – la reine Elisabeth meurt et Charles monte sur le trône. Une nouvelle ère commence. Les tensions entre frères et sœurs s’intensifient; dans une scène très prenante, Camilla, superstitieuse, tente d’influencer Charles de choisir un autre de ses prénoms, les deux précédents rois Charles ayant mal fini: Charles 1er décapité en 1649 – le royaume entre alors en république jusqu’en 1660 – et Charles II meurt prématurément d’une crise d’apoplexie en 1685. L’histoire, la vie, la fiction, les images, tout se mélange avec les Windsor et nous continuerons longtemps à voir Elisabeth, le fantôme d’Elisabeth, dans toutes les images d’elle – jamais portrait n’a été autant reproduit - et toutes les…