Premiers pas à la crim’

BANDE DESSINÉE

Mark Eacersall, Henri Scala et Boris Golzio

CRISTAL 417

Glénat

En 2015, Pauline, 25 ans, débarque à Paris. Pour la jeune policière, c’est la chance de sa vie: elle a été transférée au fameux 36, quai des Orfèvres, l’antre de la criminelle. Commence alors un nouvel apprentissage, celui des méthodes, des procédures et des acronymes qui constellent son quotidien. Il faut aussi s’insérer dans un monde très majoritairement masculin et gérer une violence presque permanente, celle des crimes de sang, lot habituel de la brigade. Et la paperasse aussi, car le travail de terrain s’accompagne d’infinis moments routiniers au bureau. Celle qui répondra dorénavant au nom de code Cristal 417 devra très rapidement se mettre dans le bain et faire ses preuves.

Le scénariste Mark Eacersall…