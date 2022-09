Quand t’es dans le désert depuis trop longtemps

BANDE DESSINÉE

Philippe Xavier et Matz

LE SERPENT ET LE COYOTE

Le Lombard

Joe vit dans son camping-car avec lequel il sillonne les grandes étendues désertiques du Far West, celui des films de Sergio Leone. Il essaie ainsi d’échapper à son passé, qui se présente sous la forme de deux grosses brutes envoyées à ses trousses par ses anciens camarades de jeu. En effet, trahi par ces derniers, Joe a décidé de se venger en allant témoigner contre eux: il est l’ultime preuve des malversations de ses amis mafieux. Ajoutez à cela des agents du FBI, un U.S. Marshall, de la corruption, du chantage, beaucoup de violence et de sang, ainsi qu’un jeune coyote qui sert de confident, vous avez les ingrédients parfaits d’un road trip et d’un buddy movie en bande dessinée.

