René Vienne, GRANGES

René Vienne est décédé à la maison St-Joseph à Châtel-Saint-Denis, dimanche 28 août. Une cérémonie a eu lieu en l’église d’Attalens, mercredi 31 août.

René naquit le 1er juillet 1941. Il vécut son enfance à Granges, en Veveyse, dans la ferme familiale, entouré de ses cinq frères et sœurs. Jeune homme, il commença un travail chez Nestlé, où il passa finalement toute sa carrière: quarante-deux ans de bons et loyaux services! Aimant les chiffres, il en fit son métier, passant du service clients à la comptabilité et aux salaires.

Il rencontra Eliane Monnard, sa future femme, dans le bus les conduisant à leur travail. Ils se marièrent en novembre 1965 et habitèrent à Attalens pendant plusieurs années.

En 1968 naquirent Laurent, puis Fabienne en 1972 et Claudia en 1977. René déménagea avec…