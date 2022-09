Retour nostalgique d’un dinosaure

MUSIQUE

Totally Enormous Extinct Dinosaurs

WHEN THE LIGHTS GO

Nice Age

Dix ans après Trouble, son premier album qui avait alors mis la scène électronique en effervescence, Totally Enormous Extinct Dinosaurs revient dans les bacs avec When the lights go et un son résolument plus rétro. Tout au long de ces 17 pistes, l’artiste britannique semble créer la bande-son d’un moment de nostalgie, le visionnage d’une collection de souvenirs hétéroclites enregistrés sur VHS.

L’album offre une électro-pop cohérente, à base de boîtes à rythme vintage, de synthétiseurs fluorescents et de la voix pétillante d’Orlando Higginbottom, l’homme derrière ce projet. Il harmonise des chansons d’amour sur la majorité des titres, à l’exception de Basement et Silence, les deux interludes instrumentaux qui…