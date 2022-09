A. Savary troisième

SKI À ROULETTES. «J’ai dû attendre d’intégrer la catégorie messieurs pour réussir mon premier podium (3e final) au Nordic Weekend», rigole Antonin Savary au bout du fil. Huitième du prologue et cinquième de l’épreuve classique en ski à roulettes, le Gruérien de 20 ans a ensuite signé la 3e place en… course à pied à Realp (UR). «C’était la première fois que je m’y remettais après ma blessure au tibia et ça s’est plutôt bien passé!»

Antonin Savary poursuivra sa préparation avec une nouvelle course de ski à roulettes ce week-end à Lenzerheide (GR). «Même sans objectif, c’est toujours plaisant de remettre un dossard, poursuit-il. Et les résultats sont là alors que je ne suis pas dans la meilleure forme de ma vie.» De bon augure avant sa première Coupe continentale chez les messieurs, qui…