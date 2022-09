Un espace de rencontre pour les Ukrainiens

BULLE. L’association Tryzub inaugure aujourd’hui son local à la rue Nicolas-Glasson à Bulle. L’association, qui soutient les réfugiés ukrainiens, offre ainsi un espace de rencontre de d’échanges pour ces derniers. «Mais aussi pour les familles d’accueil, si quelqu’un veut venir discuter et boire un café, on est ouverts», relève la coprésidente Stéphanie Sumi. Des cours de français, d’ukrainien et d’anglais y seront donnés et des personnes proposeront de l’aide dans la vie pratique. Ce projet fait suite à la Pâques orthodoxe organisée à Semsales au printemps dernier. L’association est soutenue financièrement par Osons l’accueil durant six mois. Sinon, elle compte notamment sur des dons.