Une conductrice octogénaire décède à Grandvillard

Pour une raison inconnue, le véhicule a quitté la route et a dévalé une pente dans la forêt, avant de s’immobiliser une quinzaine de mètres en contrebas. La conductrice est malheureusement décédée durant l’accident, indique la Police cantonale fribourgeoise dans un communiqué. Les conditions d’accès étant difficiles, d’importants moyens de secours ont été déployés avec notamment l’intervention de la Rega, du personnel de la colonne de secours et des pompiers locaux. Une enquête a été ouverte et tentera d’établir la cause de l’accident. Aucune pollution d’hydrocarbure n’a été constatée sur les lieux. EF