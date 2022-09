Victoire de Jeanne Sottas à Marsens

Les écuries Sottas ont accueilli ce week-end à Marsens un concours de saut d’obstacles coorganisé avec le Club équestre de Bulle. Vendredi, la Riazoise Jeanne Sottas (photo) s’est imposée lors de l’épreuve à 110 centimètres avec Balzane du Feu. «Je suis très contente de cette victoire, et j’ai de la chance de courir avec une jument incroyable, a réagi la cavalière de 15 ans. Cela me motive pour la suite, car je sais que je peux encore m’améliorer en faisant quelques ajustements.» La Gruérienne n’est pas la seule régionale à s’être distinguée durant le week-end. La compétition principale N125 a été remportée par le Glânois Jérémy Page, alors que Romain Sottas (Marsens), Chloé Sudan (Morlon) et Emmanuelle Santini (Marsens) ont respectivement enlevé les épreuves N120, N115 et N105. GR