Yvette Boschung, Jaquet, CHÂTEL-SAINT-DENIS

Yvette Boschung est décédée à la Villa Saint-François à Fribourg, dans la nuit du 29 août, bien entourée par sa famille et ses proches. Elle était âgée de 83 ans. La cérémonie du dernier adieu aura lieu dans l’intimité de la famille et une messe de trentième sera célébrée en la chapelle des Paccots, le samedi 1er octobre.

Yvette a vu le jour à Estavannens le 4 mai 1939, dans le foyer d’Aimé et Jeannette Jaquet. Elle avait un frère plus âgé d’une année et était l’aînée de cinq sœurs. Ses parents tenaient le Restaurant des Montagnards, à Estavannens, et Yvette s’occupait de ses petites sœurs comme une deuxième maman, surtout les week-ends où ses parents étaient affairés à la bonne marche du restaurant.

A 14 ans, elle a suivi ses parents qui avaient repris l’Hôtel-restaurant de la Grue, à…