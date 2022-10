Il y a un avant et un après

La Journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal a lieu aujourd’hui. A Fribourg, l’association Agapa Suisse-Romande accompagne les personnes qui ont vécu une telle épreuve. Rencontre avec la psychologue Sandrine Limat Nobile.

ANGIE DAFFLON

Des bulles de savon s’envolent dans le ciel fribourgeois. Légères, discrètes, elles sont soufflées à 10 h ce matin par celles et ceux qui ont perdu un bébé. L’association Agapa Suisse-Romande a organisé l’événement à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal.

Agapa se consacre au deuil périnatal depuis sa création, en 1996. En plus d’accompagner les personnes endeuillées, l’association composée de professionnels de la santé et du social s’attache aussi à former et à sensibiliser. «Une grossesse connue sur quatre…