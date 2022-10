Les ovins et les caprins débarquent à Espace Gruyère

BULLE. Le 80e Marché-concours intercantonal du petit bétail a lieu aujourd’hui à Espace Gruyère, à Bulle. Rebaptisée Foire d’automne depuis sa dernière édition (en 2019), la manifestation se déroule, cette année seulement, le samedi. Elle réunit comme à son habitude les éleveurs de bovins et de caprins, mais également le grand public. Ce dernier pourra suivre dès 9 h le concours caprin au ring avec près de 250 chèvres de cinq races différentes. Puis, dès 11 h, petits et grands pourront observer les quelque 300 moutons (huit races) dans la halle. Sans oublier le concours des jeunes éleveurs, les collections et les championnats à partir de 13 h. Et pour les fins gourmets: burgers à l’agneau ou saucisses de cabri – fribourgeois bien sûr – sont à déguster.

Bulle, Espace Gruyère, samedi 1er…