Une belle page se tourne

Pour faire suite au portrait de Daniel Gumy, paru ce mardi.

Dans La Gruyère du 25 courant, en dernière page, une belle photo et un beau texte pour cet artiste qui va tirer un trait sur un des plus beaux métiers au monde. Oui, j’étais client chez Daniel Gumy, jamais il ne m’a déçu et c’est bien pour cela qu’il est un artiste. En regardant des tableaux, des livres, des œuvres d’art, des expositions, des dessins de grands peintres, au crayon, à l’huile, etc., ce n’est pas seulement le contenu qui est important, mais aussi le cadre, le support. Et il savait marier avec dextérité le contenu avec le contenant. Bonne santé et bonne retraite, Monsieur Gumy.

Pierre-Alain Vuillaume, La Tour-de-Trême