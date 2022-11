DERNIÈRES NOUVELLES DE L’ESPACE.

La Suisse enverra un nouvel astronaute dans l’espace. Il s’appelle Marco Sieber, il a 33 ans, il est Bernois, urologue, sergent à l’armée (commando des forces spéciales) et, bien sûr, il a son brevet de pilote. En France, c’est une femme, Sophie Adenot, qui succédera à l’astronaute Thomas Pesquet. Elle a 40 ans, est ingénieure aéronautique, pilote d’essai et lieutenant-colonel. Il et elle pourront préparer, durant leurs rares moments de détente dans l’espace, les volumes suivants du livre de photographies de Thomas Pesquet. Ce dernier vient en effet de publier chez Flammarion ses photos prises de la Station spatiale internationale dans un ouvrage, LaTerreentrenos mains. Quel enfant, qui rêve de devenir astronaute, peut imaginer que partir vers la Lune, comme les acolytes du film de…