La boulangerie Buchs de Bellegarde remporte le Concours cantonal de la Cuchaule AOP

Le vainqueur de la quatrième édition du concours de la Cuchaule AOP, avec 97 points sur 100, est la boulangerie Buchs à Bellegarde. En deuxième place, avec 96 points, se trouvent trois ex-aequo: la boulangerie Didier Ecoffey à Romont, la boulangerie Reynald Grangier à Bulle et Le Fournil de Séb Périsset à Lugnorre.

Ce sont 50 producteurs fribourgeois certifiés qui ont participé et soumis leur Cuchaule AOP pour une taxation effectuée par la Confrérie fribourgeoise des Chevaliers du Bon Pain dans la halle gourmande du Comptoir gruérien à Bulle, sous l’œil curieux des visiteurs.

"Ce cadre a permis au concours de se dérouler en public et aux professionnels de répondre en direct à leurs questions, tout en expliquant le fonctionnement d’une taxation selon le schéma officiel de la Cuchaule AOP", précise un coummuniqué.

La qualité des produits présentés à cette troisième édition du concours a "été excellente", avec 27 producteurs ayant obtenu 90 points et plus et donc un diplôme.

L’annonce des résultats et la remise des prix a eu lieu dimanche 6 novembre sur le stand de la Jeune Chambre Internationale de la Gruyère, en présence de plusieurs personnalités politiques et associatives.