RESTE UN PEU. Elle semble loin, l’époque de Coco et Chouchou. Si l’on voulait être expéditif, on dirait que Gad Elmaleh a troqué les spots et les paillettes pour la soutane. Car loin de narrer les aventures de l’un de ses mythiques personnages de sketch, l’humoriste à succès raconte dans Resteunpeusa conversion au catholicisme et la réaction de ses parents, juifs séfarades ancrés dans les traditions.

Resteunpeuest donc un drôle d’objet cinématographique: Gad Elmaleh, qui réalise le film, raconte l’histoire vraie d’un Gad Elmaleh souhaitant devenir catholique, face à des parents interprétés par ses vrais parents, Régine et David Elmaleh. Même sa sœur Judith y interprète son propre rôle. L’exercice suscite dès lors crainte et perplexité. Des comédies françaises mettant en scène le choc des…