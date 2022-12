Calendrier de l’avent, rituel centenaire

Réjouissant les petits et les grands, le calendrier de l’avent a plus que la cote et renferme aujourd’hui une multitude de produits. Retour sur l’histoire de ce cadeau de Noël avant l’heure.

TRADITION. Sur les étals des magasins, les calendriers de l’avent font concurrence aux articles destinés à être placés sous le sapin. Chacun y trouve son compte. Pour les enfants il y a principalement les friandises et les jouets. Pour les adultes, le choix est vaste: produits cosmétiques, chaussettes, parfums, bougies, bières, livres, vins et sex-toys. Il en existe même renfermant des croquettes pour chats.

Plus qu’une tradition, les calendriers de l’avent sont devenus un véritable business. Sur la plate-forme d’e-commerce Galaxus, plus de 1000 calendriers sont répertoriés contre 920 l’année…