Une maladie rare et cruelle

Le fils d’Elise et Xavier Meyer est atteint du syndrome d’Usher. Sourd de naissance, il va progressivement perdre la vue. Une association, qui récolte des fonds pour la recherche, a récemment été créée. Témoignage.

DOMINIQUE MEYLAN

Félix, trois ans et demi, souffre du syndrome d’Usher de type 1B, une maladie génétique rare qui entraîne une surdité totale à la naissance, une perte progressive de la vue et des troubles de l’équilibre. Ses parents ont décidé de se battre et ont créé, avec une autre famille, une association afin de récolter des fonds pour la recherche médicale. Mais c’est au sein de leur foyer qu’ils mènent leur plus grand combat afin d’offrir la meilleure vie possible à leur fils.

Elise Meyer est conservatrice des collections au château de Gruyères et Xavier Meyer,…