«Ici, les gens osent parler»

Laurence Sottas avait 24 ans quand elle a repris la Pharmacie du Serpent, à Bulle. Après quatre décennies, elle remet les clés de son officine. La flamme pour sa profession toujours intacte.

SOPHIE ROULIN

En novembre 1983, je passais mes examens finaux. Et, le 1er décembre, j’ouvrais la porte de la Pharmacie du Serpent en tant que propriétaire!» Rien ne semblait pourtant prédestiner Laurence Sottas à s’installer à la Grand-Rue, à Bulle, elle qui avait grandi entre Londres, Dehli, Kigali et Paris. «Mon père, Marcel Heimo, était diplomate. Je m’imaginais aussi voyager, travailler pour des ONG…» Quarante ans plus tard, au moment de prendre officiellement sa retraite, la Gruérienne ne regrette rien. «Pas un jour je me suis levée en me disant que je n’avais pas envie d’aller travailler.» En…