«La Coupe du monde n’est plus si loin que ça»

Excellent 7e cette semaine sur la scène européenne, le skieur de Château-d’Œx Gaël Zulauf progresse avec l’espoir d’imiter Alexis Monney, en lice ce samedi sur la mythique descente de Wengen.

QUENTIN DOUSSE

SKI ALPIN. Né en 2000, spécialiste de vitesse du cadre B de Swiss-ski, médaillé aux Mondiaux juniors ou encore membre d’un ski-club (le SC Châteaud’Œx) affilié à l’Association fribourgeoise de ski et de snowboard: Gaël Zulauf et Alexis Monney partagent plus d’un point commun. Et un destin, celui qui doit mener le premier là où le second effectue son petit bonhomme de chemin: sur le circuit de la Coupe du monde. «Ce n’est plus si loin que ça pour moi, souffle Gaël Zulauf. Avec les blessés en équipe de Suisse et les retraites de Feuz et Caviezel, mon premier départ approche…