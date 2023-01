Alexis Monney confirme sur la Streif

SKI ALPIN. «C’est assez fou cet enchaînement de résultats, j’ai du mal à réaliser», souffle Alexis Monney au bout du fil. Pour cause, le Châtelois de 23 ans a dompté deux monuments du Cirque blanc en l’espace d’une semaine. Auteur de son premier top 10 en Coupe du monde à Wengen six jours plus tôt, le Veveysan a confirmé vendredi à Kitzbühel.

Onzième de la première des deux descentes en Autriche, il a terminé à 75 centièmes du vainqueur local Vincent Kriechmayr. Non sans se faire une frayeur sur le saut de l’Hausbergkante. «J’ai commis plusieurs petites fautes qui ont fait que je me suis retrouvé sur l’arrière au moment de déclencher», explique l’espoir du Ski-club Châtel-Saint-Denis. Avant de préciser en rigolant: «Normalement, ce n’est pas comme ça qu’il faudrait faire!»

La faveur des…