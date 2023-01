RTS1, MARDI, À 20 H 10

Fibre recyclée: beaucoup de marketing, peu d’écologie

Logos et slogans se multiplient dans les magasins de vêtements. Partout, la mode nous promet des tissus durables, recyclables et recyclés. Mais qu’en est-il réellement? Les efforts du secteur textile, dont l’impact environnemental est massif, sont-ils conséquents? «A Bon Entendeur» détricote les promesses de l’industrie et vous emmène sur les traces du recyclage, éminemment complexe, de nos vêtements. ■