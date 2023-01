Ce clubiste devenu speaker

Derrière l’exploit, une voix: la série d’hiver de La Gruyère met en lumière six speakers à la personnalité et aux rôles bien différents.

Sixième et dernier épisode avec Marcel Bulliard, l’une des trois voix de Fribourg Olympic.

Grâce à son micro, le Fribourgeois de 65 ans se plaît à rendre service à son club de cœur.

GLENN RAY

BASKETBALL. Marcel Bulliard aime à se décrire comme un clubiste. Et pour cause, à 65 ans le résident du Mouret en compte près de la moitié sous les couleurs de Fribourg Olympic. Il en est aujourd’hui l’une des voix emblématiques, avec Jean-Denis Schwab et Christian Bardy. «Je ne tire aucune gloriole de ce rôle de speaker, précise-t-il. Je le fais pour rendre service au club et aux supporters dans la salle.» Un altruisme qui n’a rien de surprenant chez cet enseignant à…