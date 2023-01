Cuisine indienne: à toutes les sauces!

FRANCE 5, MARDI, À 21 H

La cuisine indienne est un voyage gustatif et olfactif, mais aussi un plaisir visuel. Le secret de cette gastronomie, ce sont les épices comme la cardamome qui pousse dans le sud du pays. L’Inde est d’ailleurs le premier producteur d’épices de la planète. Comment faire la différence entre les bonnes et les mauvaises épices? Direction la Bretagne et l’atelier de Mathilde Roellinger et Beena Paradin. C’est là qu’elles testent et élaborent les meilleurs assemblages d’épices. En France, la gastronomie indienne est devenue la cuisine exotique à la mode, dans les restaurants et les grandes surfaces. Cependant, industriels comme chefs ont dû l’adapter au goût des consommateurs français. ■