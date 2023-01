Dernières soirées de La Secte du rire

HUMOUR. «Après dix ans de bons et loyaux services», La Secte du rire a décidé de s’arrêter. L’association gruérienne l’annonce dans un communiqué de presse, avec les dates de ses ultimes spectacles, à la salle CO2 de La Tour-de-Trême: le 3 mars, elle accueillera Merci Johnny (concert-hommage à Johnny Hallyday) puis le collectif se produira une dernière fois sur scène, le samedi 4 mars.

«Nous sommes la même équipe depuis six ou sept ans et nous sentons que nous sommes de moins en moins disponibles pour lancer de nouveaux projets», explique Marion Guéry, responsable communication de La Secte du rire. Elle avoue «un pincement au cœur, parce que nous avons aimé faire ça et que nous avons bien rigolé». Mais créer des contenus pour les réseaux et monter des spectacles demande beaucoup…