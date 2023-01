Dix jours en l’honneur des arts du récit

Pour sa première édition, le festival Les Anciennes terres propose dès mardi une vingtaine de spectacles de contes, avec des artistes venus de France, de Belgique, du Québec…

Les Anciennes terres promettent «dix jours de voyage au pays de l’imaginaire, pleins d’émotions, d’émerveillement et de retours aux sources de notre humanité». Sous ce nom qui rappelle «les plus vieilles possessions de la ville de Fribourg», telles qu’on les appelait en 1549, le Nouveau Monde accueille la première édition du Festival du conte et des arts du récit, du 17 au 27 janvier.

Au total, une vingtaine de spectacles sont programmés dans la salle fribourgeoise, avec des artistes venus de France, de Belgique, du Québec, du Burkina Faso ainsi que des conteurs et conteuses suisses. Une place est laissée aux…