En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus est accusé d’espionnage au profit de l’Allemagne et condamné à la déportation en Guyane. Seulement quatre ans plus tard, un article d’Émile Zola incrimine l’armée pour avoir fait condamner un innocent, qui plus est juif. L’affaire qui enflamma la France entière est racontée du point de vue du colonel Picquart, officier promu chef des services secrets. Lundi, à 20 h 35, sur RTS1