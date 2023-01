Jack Ryan et le retour du grand méchant Russe

Prime Video vient de mettre en ligne la saison 3 de JackRyan, dont le personnage central est un analyste de la CIA propulsé sur le terrain. Après avoir été porté par de nombreux acteurs sur grand écran, John Krasinski en propose une version un peu gentillette assez rafraîchissante.

BOUM BADABOUM. Si Netflix reste le leader parmi les plates-formes de streaming, la concurrence s’organise pour contrer le géant rouge et noir. Dans ce panel toujours plus large, Prime Video est un concurrent sérieux, de par son rapport qualité-prix (moins de 10 francs par mois). La plate-forme créée par Amazon propose quelques navets et beaucoup de séries des années 1990 ou 2000, mais son catalogue présente aussi de très gros succès comme les derniers JamesBond, ainsi que des productions propres pour…