James Pacal ne veut pas «se cramer»

BIATHLON. James Pacal a vécu ce week-end sa première expérience de biathlon chez les adultes. Lors de l’IBU Cup de Pokljuka (Slovénie), le Vaulruzien de 19 ans a terminé 50e et 61e du sprint de 10 km et 59e du 15 km. «C’est un week-end extrêmement positif. A chaque fois je finis parmi la première moitié des participants, se félicite le Gruérien. Ça donne envie d’y regoûter, mais je ne dois pas me cramer. Le programme est chargé.» James Pacal vise toujours une sélection pour les Mondiaux des jeunes en mars. VT