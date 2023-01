L’enfer sur mer

BANDE DESSINÉE

Dorison/Montaigne

1629… OU L’EFFRAYANTE HISTOIRE

DES NAUFRAGÉS DU JAKARTA

Glénat

«On vous a dit que cet équipage comptait 340 personnes… C’est un mensonge. Il compte une quarantaine de créatures de Dieu. Les autres ne sont que des animaux sauvages, des bêtes féroces.» Le Jakarta – historiquement le Batavia – qui quitte les Pays-Bas en octobre 1629 est un «indiaman», un navire affrété par la très riche et mondialisée Compagnie néerlandaise des Indes orientales. A son bord se trouvent une très importante cargaison d’or et d’argent, beaucoup de marins tirés des bas-fonds d’Amsterdam – assassins, voleurs et autres gibiers de potence – quelques familles misérables qui partent tenter leur chance ailleurs, une dame de la haute et un psychopathe sataniste…

Xavier Dorison (scénario)…