1915. Les hommes sont au front et les femmes ont dû s’improviser gardiennes des fermes. Hortense, embauche Francine, une jeune femme de l’assistance publique pour la seconder car sa propre fille Solange, rechigne à se soumettre. Entre Hortense et Francine,mun respect s’établit d’emblée. Mais pour sauver la cohésion de sa famille, Hortense va devoir sacrifier la jeune femme et en payer le prix. Mardi, à 21 h 45, sur RTS 2