Marcel Dewarrat remet les clés de l’Hôtel de Ville d’Attalens

Après plus de trente années passées à gérer l’Hôtel de Ville, à Attalens, Marcel Dewarrat a pris sa retraite. Ancien élève de Frédy Girardet, il se réjouit de profiter de son temps libre.

MAXIME SCHWEIZER

ATTALENS. Une vision familière. Marcel Dewarrat s’apprête à ajouter l’alcool à son plat et à faire flamber ses pâtes à l’Hôtel de Ville d’Attalens. Un plat signature réalisé une dizaine de milliers de fois. A bientôt 72 ans, il en a fini avec le métier de cuisinier, plus de cinquante ans après avoir entrepris son apprentissage. En fin d’année dernière, il a rendu les clés de l’établissement, désormais en rénovation. Tombé dans la marmite culinaire étant petit, il adorait déjà concocter des gâteaux et des biscuits à la maison. Après son école obligatoire, il a suivi sa formation à Fribourg…