née Minnig

LE PÂQUIER

Marie-Madeleine Pasquier-Minnig s’en est allée le soir du 26 décembre des suites d’un infarctus, entourée de la présence et de l’amour de ses enfants et petits-enfants. Un dernier hommage lui a été rendu le 29 décembre en l’église du Pâquier.

Née le 12 mars 1935, elle était la cinquième des six enfants de Jakob et Bernadette Minnig et a grandi à Marsens. Après sa scolarité, elle entreprit une formation de nurse qu’elle réussit brillamment. En 1959, elle rencontra Jules Pasquier, à la bénichon. Sa façon d’être coquette l’a charmé. Le 3 août 1963, ils se marièrent. De cette union naquirent cinq enfants: Philippe, Benoît, Frédéric, Jacques et Anne, puis de nombreux petits-enfants.

Elle aimait profondément pouponner, offrir aux bambins les soins du corps ainsi que la…