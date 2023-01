Meurtre au polonium - l’affaire Litvinenko

M6, JEUDI, À 21 H 10

En novembre 2006, Clive Timmons et Brent Hyatt sont appelés au chevet d’Alexandre Litvinenko à l’University College Hospital de Londres. Cet ancien agent des services secrets russes et lanceur d’alerte prétend avoir été empoisonné sur ordre direct de Vladimir Poutine. Alors que ses forces s’épuisent, il fournit aux enquêteurs des détails sur les événements passés, les endroits fréquentés et les personnes rencontrées. Une course contre la montre s’engage pour découvrir la nature du poison ingéré, sécuriser les lieux où il s’est rendu et protéger les personnes qu’il a croisées. ■