Nouthra-Dona dè Prâ-Kuku è cha dutchire

Deché-delé

Outoua dè Tsalandè, me n’onhyo Maurice ke chè tin a Gratavatse mè di: «Te konyè pâ Nouthra-Dona dè Prâ-Kuku? Tinke oun’idé po tè biyôtè din la gajèta!»

No j’an binchur bin ruju è m’a adon èchplikâ yô chè trovâvè ha Chinte-Vyêrdze kan irè piti è k’alâvè chè bânyi a la dutchire dou Dâ on tro d’amon dou velâdzo dè Chinchâlè, to pri dou Fôvé.

Mè chu adon rinchènyi on bokon po trovâ ouna pitit’anèkdote a kontâ chu chin. Nyon l’a chu mè kontâ portyè l’avan betâ ouna Chinte-Vyêrdze din la kotse dè Prâ-Kuku. L’è adon ke chu modâ a la rètsêrtse dè ha fameuja Nouthra-Dona dè Prâ Kuku.

On dzoua dè pyodze, tinke-no avu ma miya ou payi di vevéjan. No chin modâ a pi fére ‘na galéja promenârda. Tyinta bala chorèprêcha kan no j’an trovâ la pitita méjenèta dè Nouthra-Dona dè Prâ-Kuku! Che vo…