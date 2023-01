Nouvelle adresse pour faire sa déclaration d’impôt en ligne

SITE INTERNET. Depuis plusieurs semaines il n’est plus possible d’accéder via le nom de domaine www.fritax.ch à l’application FriTax pour effectuer en ligne sa déclaration d’impôt. Il faut désormais se rendre sur www.fr.ch/fritax afin de télécharger l’application, signale un communiqué de la Direction des finances. Mise gratuitement à disposition des contribuables fribourgeois, FriTax est proposée par le Service cantonal des contributions et permet depuis 2015 d’envoyer sa déclaration par voie électronique. Le délai pour le dépôt de la déclaration d’impôt 2022 est fixé au 31 mars 2023. Il est toutefois possible de demander un délai.