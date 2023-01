ENNEY

Patrice Gremaud s’est éteint mardi 20 décembre 2022 à la suite d’une longue maladie. Il s’est endormi paisiblement à son domicile. Il était dans sa 62e année. La cérémonie a eu lieu vendredi 23 décembre à Albeuve.

Patrice est né le 26 juin 1961 à Bulle dans le foyer de Gérard et Agnès. Par la suite, le foyer a accueilli Christophe et plus tard, Sophie est née. Patrice fit toute sa scolarité à Bulle. Les piqueniques dans les vallées de la région faisaient partie des rituels hebdomadaires de la famille.

Tout en faisant son apprentissage d’agriculteur, Patrice avait pour habitude de retrouver sa bande de copains au Colibri. Il faisait également partie de la jeunesse rurale de Bulle et chanter le 1er mai lui tenait vraiment à cœur. De nature sportive, Patrice aimait plus que tout…