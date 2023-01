Pierre-André Barras et Alexandre Tinguely honorés

Le président du Conseil d’Etat Didier Castella a remis cette semaine les distinctions du meilleur Gruyère AOP et du meilleur Vacherin fribourgeois AOP pour l’année 2023. Celles-ci ont été décernées au maître fromager d’Ursy Alexandre Tinguely (Gruyère AOP) (àgauche) et à Pierre-André Barras (àdroite), fabricant d’alpage dans la vallée du Motélon (Vacherin fribourgeois). Les produits des deux lauréats, qui ont obtenu de très bons résultats lors des taxations, ont été pré-évalués par une commission d’experts, qui ont sélectionné trois Gruyère AOP et trois Vacherin fribourgeois AOP. Le choix final a été effectué par le Conseil d’Etat. Durant une année, les produits des deux Sudistes seront dégustés lors des réceptions du Gouvernement. VAC