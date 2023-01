Pixels et caetera

AU SECOURS LA ROUE. En style télégraphique: 6 janvier, fin des décorations de Noël (normalement). 15 janvier, fin des «bonne année et bonne santé» (normalement). 8 janvier, pour moi (pas normal): ornière, pneu avant gauche, crevaison. Pas de roue de secours. Pluie, froid, nuit… TCS. Le dépanneur: «Il faudrait toujours avoir une roue de secours, mais ça se fait plus.» Réparation provisoire. Le lendemain, au garage, deux pneus à changer. Parce que les pneus, ça va par paire. Le garagiste: «Tous mes vœux. Bonne année et bonne santé.» Moi: «A vous aussi, bonne année et bonnes affaires.» Lui: «Vous en faites partie.» Combien? 400 francs. Equilibrage compris. CLAUDE ZURCHER