Simon Geiger à Wil pour lancer sa carrière

Sans contrat à 20 ans, Simon Geiger s’est relancé en signant au FC Wil. Un grand défi attend le défenseur veveysan, qui a six mois pour s’imposer chez le leader de Challenge League.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Mercredi 1er juin 2022: brassard de capitaine au bras, Simon Geiger dispute l’intégralité de l’ultime rencontre de la saison avec les espoirs de Young Boys (victoire 2-1 contre Bâle). La joie est éphémère pour le défenseur attalensois, en quête aussitôt d’un nouveau contrat. Sept mois et deux jours se sont écoulés jusqu’à vendredi dernier et l’officialisation de son engagement au FC Wil, pour les six prochains mois.

Soulagement. «L’automne n’a pas été facile mentalement, mais cette période me servira dans le futur. Aujourd’hui, je suis très content d’être ici, de pouvoir m’entraîner…